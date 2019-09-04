Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян. Соответствующее заявление она сделала на Восточном экономическом форуме. По словам Скворцовой, у мужчин продолжительность жизни выросла до 68,5 лет, у женщин — до 78,5 лет.

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян. Соответствующее заявление она сделала на Восточном экономическом форуме.По словам Скворцовой, у мужчин продолжительность жизни выросла до 68,5 лет, у женщин — до 78,5 лет, сообщает РИА Новости.Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели. При этом Скворцова подчеркнула, что данные изменения являются существенными.Министр отметила, что для более долгой и здоровой жизни нужно заниматься профилактикой заболеваний.ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.