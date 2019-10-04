В Великом Новгороде до конца года обещают построить новый полигон для утилизации бытовых отходов. Он сможет принять до 170 тысяч тонн мусора ежегодно. Инфраструктуру для сортировки и утилизации будут создавать при поддержке Российского экологического оператора.

В Великом Новгороде до конца года обещают построить новый полигон для утилизации бытовых отходов. Он сможет принять до 170 тысяч тонн мусора ежегодно. Инфраструктуру для сортировки и утилизации будут создавать при поддержке Российского экологического оператора."Мы знаем, что достаточно большое количество объектов было подготовлено заблаговременно. Результатом явился планомерный переход на новые условия работы. В настоящий момент мы обсуждаем дальнейшие шаги по совершенствованию инфраструктуры и созданию новых объектов", — заявил генеральный директор компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев.Организация "Российский экологический оператор" была создана в апреле этого года для ревизии территориальных схем обращения с коммунальными отходами и формирования единой для всей страны системы работы этой отрасли, сообщает "Россия 24". В Великом Новгороде Денис Буцаев посмотрел, как идет строительство второй очереди ТБО. Инвестором здесь выступает региональный оператор "Экосити"."На сегодня порядка 80 процентов работ выполнены. Чтобы его запустить, остается самый острый вопрос – это очистные сооружения, которые достаточно дорогостоящие, и, к сожалению, они четко прописаны в проекте и не имеют аналогов. Надеюсь, что работы будут закончены", — сказал генеральный директор ООО "Экосити", инвестор Евгений Мошников.Общая стоимость проекта – 960 миллионов рублей. Работы выполнены на 320 миллионов. Денис Буцаев внимательно изучил проект, оценил проведенную работу по созданию современной инфраструктуры, связанной с сортировкой и утилизацией отходов, и озвучил свои предложения.Обсуждение темы утилизации отходов продолжилась в правительстве Новгородской области. Денис Буцаев обсудил с губернатором Андреем Никитиным план дальнейшей совместной работы. Новгородская область сейчас имеет все основания рассчитывать на участие в инвестиционной программе Российского экологического оператора, поскольку одна из первых в стране стала решать вопрос по сортировке мусора. "Будем обязательно участвовать и в вашей инвестиционной программе, будем работать по современным площадкам. Мы готовы быть активными, мы готовы быть в пилоте, мы готовы двигаться", — заверил губернатор Новгородской области Андрей Никитин."Рассчитываем, что правила предоставления поддержки будут правительством РФ до конца текущего года и в декабре мы сможем выйти на заключение соответствующих соглашений. Это позволит сделать цепочку обработки и утилизации отходов", — сказал Буцаев.Инвестиционная поддержка Российского экологического оператора в первую очередь будет касаться двух полигонов — Новгородского, где Денис Буцаев побывал сегодня, и Боровичского. Его создание сейчас стоит в планах новгородского правительства.