Сегодня заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор внутренней службы Игорь Илларионов представил ряд новых руководителей...

Сегодня заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор внутренней службы Игорь Илларионов представил ряд новых руководителей.В мероприятии приняли участие заместители начальника Главного управления, в режиме видео-конференцсвязи - руководители структурных подразделений Главного управления, начальники УВД по административным округам г. Москвы, УВД на Московском метрополитене, Четвертого управления МВД России, начальники отделов МВД России по районам г. Москвы, межмуниципальных отделов МВД России по районам г. Москвы и отделов полиции.Указом Президента Российской Федерации на должность заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве назначен полковник полиции Сергей Уколов. Этим же Указом на должность начальника УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве назначен генерал-майор полиции Борис Шейнкин и на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по городу Москве - полковник полиции Станислав Боллоев.Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор внутренней службы Игорь Илларионов вручил вновь назначенным руководителям служебные удостоверения. «На всех этапах службы данные сотрудники зарекомендовали себя ответственными руководителями, обладающими хорошими организаторскими способностями и большим практическим опытом», – отметил Игорь Илларионов. Он пожелал им успехов в оперативной –служебной деятельности и крепкого здоровья.Справочно:Уколов Сергей Анатольевич родился в 1967 году в селе Углянец Верхнехавского района Воронежской области. В 1992 году поступил на службу в органы внутренних дел, свою карьеру начал с должности участкового инспектора милиции. В период службы окончил Юридический институт МВД России. С 1994 по 2017 годы служил на различных оперативных и руководящих должностях в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями Главных управлений МВД России по г. Москве и Московской области. В 2017 году назначен начальником управления в Департаменте по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России. С сентября 2018 года по настоящее время занимал должность начальника Контрольно-ревизионного управления Главного управления МВД России по г. Москве. Награжден государственной наградой – медалью орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, неоднократно поощрялся руководством Министерства внутренних дел Российской Федерации и Главного управления МВД России по г. Москве, является Почетным сотрудником МВД России.Шейнкин Борис Маркович родился в Москве в 1967 году.В июне 1996 года поступил на службу в органы внутренних дел, свою карьеру начал с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска Отдела внутренних дел «Текстильщики» г. Москвы, в 2000 году переведен для прохождения службы в отдел по борьбе с организованной преступностью УВД по Юго-Восточному административному округу города Москвы, где прошел путь до заместителя начальника отдела – начальника ОРЧ.В июне 2006 году назначен на должность начальника Отдела внутренних дел по району Марьинский парк г. Москвы, в августе 2011 году назначен руководителем Отдела МВД России по району Жулебино г. Москвы.В период с 2012 года по 2019 год служил на руководящих должностях в УВД по административным округам города Москвы.В сентябре 2019 года Борис Маркович назначен Министром внутренних дел по Республике Мордовия. В ноябре 2020 года ему присвоено специальное звание высшего начальствующего состава – «генерал-майор полиции».Награжден государственной наградой – медалью «За отличие в охране общественного порядка», неоднократно поощрялся руководством Министерства внутренних дел Российской Федерации и Главного управления МВД России по г. Москве, является Почетным сотрудником МВД России.Боллоев Станислав Валерьевич родился в 1982 году в городе Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР.С 1999 по 2003 год являлся слушателем Московского университета МВД России. С 2003 по 2010 год проходил службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного и старшего оперуполномоченного Управления уголовного розыска Главного управления внутренних дел города Москвы.С 2010 по 2019 год замещал ряд руководящих должностей в ГУ МВД России по г. Москве в ЦАО и в ГУ МВД России по Московской области.В 2017 году окончил Академию управления МВД России.С 2019 года по сентябрь 2022 года проходил службу в должности начальника Управления уголовного розыска Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области.Награжден государственной наградой – медалью «За отличие в охране общественного порядка», неоднократно поощрялся руководством Министерства внутренних дел Российской Федерации, Главных управлений МВД России по г. Москве и по Московской области.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве