Одиннадцати фигурантам предъявлены обвинения в совершении 19 эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений...

«Следователем Следственного департамента МВД России при оперативном сопровождении сотрудников ГУНК МВД России и их коллег из отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении наркоторговцев. Одиннадцати фигурантам в соответствии с ролью каждого предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размере, а также в организации преступного сообщества или участии в нем», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Криминальная организация состояла из пяти функционально и территориально обособленных подразделений. В ее состав входили администраторы, кладовщики, курьеры и лица, отвечающие за производство мефедрона в двух лабораториях, расположенных в Московской области. Распространение запрещенных веществ осуществлялось через тайники-закладки на территории Московского региона, города Санкт-Петербурга, Ярославской, Калужской, Рязанской областей и Краснодарского края.Региональные перевозчики доставляли наркотики из Подмосковья на территорию других субъектов Российской Федерации. Там запрещенные вещества передавались через тайники-закладки лицам, исполнявшим функции «складов», которые фасовали их в герметичные упаковки и передавали оптовыми партиями через тайники курьерам. Последние размещали наркотические средства в закладках с целью последующего сбыта наркозависимым гражданам посредством интернет-магазина.«Администраторы координировали действия соучастников с помощью мессенджеров. Придуманная злоумышленниками схема многоступенчатой и бесконтактной передачи наркотических средств была призвана обеспечить конспирацию их противоправных действий. Плата за товар принималась исключительно криптовалютой. Выручку лидеры распределяли между соучастниками и расходовали на обеспечение дальнейшей незаконной деятельности.В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержаны 11 участников преступного сообщества, в том числе руководители территориально обособленных подразделений. Из незаконного оборота изъято более шести килограммов синтетических наркотических средств, 450 граммов кокаина и около восьми тонн прекурсоров.Следователем Управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков Следственного департамента МВД России фигурантам были предъявлены обвинения в совершении 19 эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ», - рассказала Ирина Волк.В настоящее время уголовное дело с утвержденным заместителем Генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.