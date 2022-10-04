В ходе федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве задержаны 193 подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находившихся в розыске...

В столице подведены итоги второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», которое проводилось с 22 по 23 сентября 2022 года.Одним из направлений работы полиции является розыск лиц, скрывающихся от следственных и судебных органов. Оперативно-профилактическая операция «Розыск» нацелена на стабилизацию оперативной обстановки, розыск лиц, обвиняемых в совершении преступлений. Во время проведения мероприятия столичные полицейские координируют действия с другими правоохранительными ведомствами и проводят масштабные розыскные мероприятия, что позволяет повысить результативность и разыскать большее число без вести пропавших, а также установить местонахождение разыскиваемых.В ходе федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве задержаны 193 подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находившихся в розыске. За указанный период установлено местонахождение 24 лиц, пропавших без вести.Помощь сотрудникам уголовного розыска оказывали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, службы участковых уполномоченных полиции, патрульно-постовой службы, а также Государственной инспекции безопасности дорожного движения.Необходимо отметить, что большую роль в обнаружении людей играет и участие жителей столицы, сообщающих в полицию о разыскиваемых.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве