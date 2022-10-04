В результате проверки не обнаружено предметов, представляющих общественную опасность. Информация о существующей угрозе не подтвердилась...

Сотрудники центра по противодействию экстремизма УВД на Московском метрополитене задержали 29-летнего мужчину за ложное сообщение о якобы существующей угрозе в столичном метро.В Управление внутренних дел на Московском метрополитене из экстренной оперативной службы «112» поступила информация от неизвестного о якобы существующей угрозе в Московском метро.Сотрудниками полиции незамедлительно были приняты меры к обследованию станций и прилегающей к метро территории, в том числе с применением служебных собак. В результате проверки не обнаружено предметов, представляющих общественную опасность. Информация о существующей угрозе не подтвердилась.Следствием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».Санкция данной части инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники центра по противодействию экстремизма установили личность и задержали подозреваемого на Очаковской улице. Он был доставлен в отдел для разбирательства. Мотив своего поступка мужчина объяснить не смог, ссылаясь на то, что в это время находился под воздействием алкоголя.В настоящее время задержанному избрана мена пресечения в виде заключения под стражу.УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве информирует, что все факты заведомо ложных сообщений об актах терроризма с целью дестабилизации деятельности органов власти фиксируются. Причастные к противоправному деянию лица привлекаются к уголовной ответственности в соответствии с законодательством.Пресс-служба УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве