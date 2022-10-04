Воспользовавшись тем, что хозяин автомобиля ненадолго отошел и оставил его без присмотра, злоумышленник сел за руль иномарки и уехал в неизвестном направлении...

«Сотрудниками ОУР УВД по ЮВАО совместно с оперуполномоченными ОМВД России по району Капотня задержан 47-летний приезжий, подозреваемый в краже автомобиля», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что злоумышленник, находясь около торгового комплекса на 14 км МКАД, увидел транспортное средство с ключами в замке зажигания. Воспользовавшись тем, что хозяин автомобиля ненадолго отошел и оставил его без присмотра, подозреваемый сел за руль иномарки и уехал в неизвестном направлении. Водитель вернулся через несколько минут и увидел, что машины, в которой лежали денежные средства и товар, нет на месте. Мужчина обратился в полицию. Общий материальный ущерб составил свыше одного миллиона рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Проспекте мира задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний ранее судимый приезжий из ближнего зарубежья. Похищенный автомобиль вместе с деньгами и другими ценными вещами был обнаружен и возвращен законному владельцу.По данному факту следствием ОМВД по району Капотня г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Максимальное наказание за совершение данного преступления – лишение свободы на срок до шести лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18