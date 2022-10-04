Посадив молодые деревья под звуки Духового оркестра, сотрудники полиции также поучаствовали в тематических конкурсах...

На территории Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева состоялся Всероссийский экологический субботник с участием студентов, представителей ГУ МВД России г. Москве, сотрудников полиции Северного округа, ветеранов органов внутренних дел, членов их семей.На церемонии открытия субботника выступил председатель Движения, Константин Курченков. Самые юные участники акции под барабанную дробь произнесли клятву и были посвящены в «зелёные пионеры».Участникам мероприятия выдали уборочный инвентарь, саженцы деревьев, и все дружно отправились на уборку. В парке в тот день расположилась полевая кухня, молодые артисты выступали для трудящихся со своими творческими номерами, а собравшиеся общественники и молодежь, взяв в руки грабли и лопаты, убирали листву, старые ветки деревьев, вывозили мусор.Посадив молодые деревья под звуки Духового оркестра, сотрудники полиции также поучаствовали в тематических конкурсах, ознакомились со специальной методикой и техникой ходьбы при помощи специально разработанных палок.Организаторы поблагодарили всех за участие в субботнике, а самым активным вручили сувениры на память.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29