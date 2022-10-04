Пассажир, дождавшись отъезда электропоезда, спрыгнул с платформы на жесткий путь, чтобы поднять упавшие наушники...

«Административному штрафу подвергнут 26-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, нарушивший требования транспортной безопасности, - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что в ночное время на станции метро «Парк Культуры» Сокольнической линии пассажир, в нарушении требований транспортной безопасности, дождавшись отъезда электропоезда, спрыгнул с платформы на жесткий путь, чтобы поднять упавшие наушники. Уже через несколько минут сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене, получив информацию от дежурного по станции, задержали нарушителя и доставили в отдел полиции.В отношении 26-летнего приезжего составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Судом ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене напоминают пассажирам, что совершение подобных правонарушений не только нарушает правила пользования Московским метрополитеном и влечет за собой административную ответственность, но и создает угрозу жизни и здоровью Вам и другим пассажирам. В случаях, когда Ваша вещь падает на рельсы, необходимо обратиться к сотруднику полиции УВД на Московском метрополитене или дежурному по станции, которые незамедлительно окажут Вам помощь!Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18