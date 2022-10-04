В ходе беседы были затронуты темы ответственности, любви и уважения к своей Родине, защиты Отечества...

Сотрудники УВД по СВАО совместно с представителем Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России Игорем Терещенко провели урок мужества в Центре содействия семейному воспитанию «Алые Паруса».На протяжении длительного времени Центр является подшефным учреждением Управления, и посещение его подопечных для сотрудников полиции является традицией. Целью мероприятия стало формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, воспитание чувства долга и патриотизма.В ходе беседы были затронуты темы ответственности, любви и уважения к своей Родине, сохранения памяти о героических событиях времен Великой Отечественной войны, защиты Отечества. Особое внимание учащихся обратили на примеры смелости и отваги, которые проявляют военнослужащие, защищая и обеспечивая безопасность граждан. Полицейские рассказали о работе сотрудников органов внутренних дел, о героизме коллег, погибших при выполнении служебных обязанностей.Также ребята узнали о том, как важно и ответственно оставаться верным своему долгу. Воспитанники слушали с особой внимательностью, задавали вопросы и принимали активное участие в рассуждениях о роли мужества и патриотизма. В ходе встречи ребята передали Игорю Терещенко письма и открытки для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, с пожеланиями стойкости, мужества, победы, мира и скорейшего возвращения домой.В завершение беседы стражи порядка также напомнили учащимся об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений. Вниманию ребят предоставили познавательные видеоматериалы на данную тематику. Воспитанники в свою очередь поблагодарили гостей за интересное мероприятие.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29