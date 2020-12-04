Злоумышленник под предлогом оказания помощи в покупке автомобиля, забрал денежные средства потерпевшего и распорядился ими по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств путем мошенничества.В полицию поступило заявление от гражданина, который сообщил, что знакомый предложил ему помощь в покупке автомобиля марки «Мерседес». Он согласился и на улице Барклая передал 2 миллиона рублей в счет покупки машины, а также за оказание услуги. Однако автомобиль в установленный срок он так и не получил, а знакомый перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОУР УВД по ЗАО установили местонахождение и в Московской области задержали подозреваемого – 38-летнего мужчину. Установлено, что злоумышленник забрал денежные средства якобы с целью оказания помощи в покупке автомобиля, на самом деле не собирался этого делать. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.Следствием УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время полицейские проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93