Убитый в Багдаде в результате авиаудара США командующий иранским спецподразделением Аль-Кудс Касем Сулеймани был региональной угрозой, заявил телеканалу Sky News министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. По его словам, у США есть право на самооборону и Лондон с пониманием относится к ситуации, в которой оказался Вашингтон.

Убитый в Багдаде в результате авиаудара США командующий иранским спецподразделением "Аль-Кудс" Касем Сулеймани "был региональной угрозой", заявил телеканалу Sky News министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. По его словам, у США есть право на самооборону и Лондон "с пониманием относится к ситуации, в которой оказался Вашингтон"."Однако теперь мы хотим деэскалации", — добавил Рааб.По словам британского министра, он встретится с госсекретарем США Майком Помпео в ходе своего визита в Вашингтон на следующей неделе. Тем временем Соединенное Королевство принимает меры для защиты своих подданных во всем регионе Ближнего Востока. В частности, корабли Королевского военно-морского флота будут сопровождать британские суда в Ормузском проливе.МИД Великобритании предупредил британских подданных в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах о необходимости сохранять бдительность после ликвидации Сулеймани, передает "Интерфакс". Предупреждение о возможной опасности для британцев касается также таких стран, как Катар, Оман, Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен, Израиль и Ливан, а также Афганистан и оккупированные палестинские территории.'We want to see Iranian behaviour improve' — Foreign Secretary @DominicRaab says he will be meeting with US Secretary of State Mike Pompeo to try and deescalate the tensions with Iran and plot a positive path forward. #RidgeFor more, head here: https://t.co/vly9P2l0cb pic.twitter.com/5sSq7ct229— Sophy Ridge on Sunday (@RidgeOnSunday) January 5, 2020Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в Пентагоне, что президент США Дональд Трамп принял решение об уничтожении генерала Сулеймани вопреки последним разведданным и сомнениям в своей администрации. По сведениям журналистов, глава Белого дома просто проигнорировал отчет разведки от 30 декабря. В нем говорилось, что это был "обычный понедельник на Ближнем Востоке" и что ничего из ряда вон выходящего в поездках Касема Сулеймани по региону не было.