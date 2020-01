В футбольном Кубке Франции произошла громкая сенсация. В 1/32 финала клуб высшего дивизиона чемпионата Франции Тулуза потерпела поражение от любительского клуба Сен-Прив. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу непрофессиональных футболистов.

В футбольном Кубке Франции произошла громкая сенсация. В 1/32 финала клуб высшего дивизиона чемпионата Франции "Тулуза" потерпела поражение от любительского клуба "Сен-Прив". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу непрофессиональных футболистов.Примечательно, что единственный гол игроки "Сен-Прива" забили на шестой добавленной минуте, когда отличился Карнежи Антуан. Благодаря его голу любители пробились в 1/16 финала Кубка Франции.Amateur minnows Saint-Pryvé Saint-Hilaire dump Toulouse out of the Coupe de France pic.twitter.com/8T4shcumk0— James Dart (@James_Dart) January 4, 2020Руководство "Тулузы" решило не церемониться с главным тренером команды Антуаном Комбуаре и отправило его в отставку. Однако отметим, что боссы "фиолетовых" руководствовались не только вылетом из кубка – до этого матча "Тулуза" проиграли девять матчей подряд, а проигрыш любителям стал последней каплей терпения руководства клуба.Комбуаре принял команду в октябре 2019 года, когда команда находилась на 18 месте. Однако улучшить турнирное положение тулузцев ему не удалось. Наоборот, клуб скатился на последнее место в Лиге 1.