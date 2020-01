Молодежная сборная России по хоккею стала первым финалистом чемпионата мира, который проходит в Чехии. В полуфинальном поединке российские хоккеисты нанесли поражение сборной Швеции.

Молодежная сборная России по хоккею стала первым финалистом чемпионата мира, который проходит в Чехии. В полуфинальном поединке российские хоккеисты нанесли поражение сборной Швеции. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу молодежной "Красной машины".Соперники выдали в полуфинале настоящий триллер с лихо закрученным сценарием. Хоккеисты обеих команд только в первом периоде забросили четыре шайбы, Россия вела 3:1, но шведы смогли переломить ход встречи, сделать камбэк и повести 4:3.Впрочем, россияне не отдали поединок и до финальной сирены смогли вновь выровнять положение на льду.Yegor Sokolov goes top shelf and he nets his SECOND of the game for @russiahockey! TIE GAME! 4-4 #WorldJuniors pic.twitter.com/1NcNO2RGEC— IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2020Авторами заброшенных шайб в составе сборной России стали Иван Морозов, Александр Хованов, а Егор Соколов оформил дубль. У соперников из Скандинавии голы забивали Самуэль Фегамо, Нильс Лундквист и Расмус Сандин, также ставший автором двух точных бросков.Основное время матча завершилось со счетом 4:4 и он перешел в овертайм. В дополнительное время подопечные Валерия Брагина смогли вырвать победу в столь драматичнейшем матче со счетом 5:4 и выйти в финал молодежного чемпионата мира. Победный бросок в активе все того же Ивана Морозова — еще одного автора дубля.Соперник россиян определится в другом полуфинале, где позже сыграют Канада и Финляндия.