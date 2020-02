Более четверти выручки Facebook в прошлом году принес Instagram. Доходы сервиса для обмена фотографиями даже превзошли рекламную выручку YouTube

Более четверти выручки Facebook в прошлом году принес Instagram - приложение для обмена фотографиями, которое Facebook купила за $715 млн. в 2012 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на инсайдеров.Instagram принес около 20 миллиардов долларов рекламных доходов в 2019 году, сказали источники издания на условии анонимности, так как цифры не являются публичными. Это превосходит выручку сервиса YouTube, который заработал на продаже рекламы 15,1 миллиарда долларов — эти данные впервые были обнародованы вчера материнской компанией Alphabet Inc. Facebook отказалась комментировать новость.Instagram является ключевым активом для будущего Facebook. Facebook долгое время видела в Instagram побочный проект, но сервис рос быстрее ожиданий. Даже недавние скандалы с Facebook, обошли стороной Instagram, хотя, кажется, мало у кого есть иллюзии относительно того, что политика в отношении личных данных у двух сервисов разнится. Тем не менее, пользователи (а вслед за ними и рекламодатели) продолжают переходить в фотосервис для обмена личными сообщениями и фотографиями, в то время как в самой Facebook просматривается тенденция к снижению роста рекламной выручки.Facebook не раскрывает доходы от Instagram отдельно в отчетах, вместо этого предпочитая выделить сервис в категорию "семейство приложений". Цукерберг теперь сильнее вмешивается в работу "дочки" — например, команда, отвечающая за личные сообщения в Instagram, теперь отчитывается перед командой Facebook Messenger, а бренд Instagram изменен на "Instagram от Facebook". В 2018 году число пользователей Instagram достигло 1 млрд.У Instagram не было бизнес-модели, когда компания была приобретена Facebook. Теперь приложение зарабатывает деньги так же, как и Facebook: продавая рекламу, которая выглядит как обычные сообщения в основной ленте приложения и в "сторис". За последние пару лет Facebook увеличила частоту размещения рекламы на Instagram, чтобы помочь увеличить продажи компании, в то время как новостная лента Facebook становится более насыщенной маркетинговыми постами.Значительный вклад Instagram в общие продажи компании объясняет, почему генеральный директор Марк Цукерберг активно против призывов разделения Facebook, которые были озвучены американским сенатором Элизабет Уоррен, кандидатом от демократов на пост президента.Издание The Verge ранее опубликовало расшифровку аудиозаписи двухчасовой сессии вопросов-ответов главы Facebook и сотрудников компании. Как следует из документа, Цукерберг считает, что компании придется судиться Элизабет Уоррен, если она одержит победу на выборах президента США в 2020 г. и возьмет курс на прекращение монопольного положения интернет-компаний.Элизабет Уоррен предложила ввести в антимонопольном законодательстве понятие “платформы общего пользования”. К ним будут относиться компании с годовой выручкой свыше $25 млрд, предлагающие для общего пользования в интернете торговые площадки, биржи или платформы для связи между участниками — таким образом, под определение попадут и Amazon, и Facebook, и Google. Необходимо препятствовать технологическим слияниям, которые сенатор считает антиконкурентными. Политик утверждает, что эти слияния и поглощения нанесли ущерб конкуренции.Если такой закон будет принят, то, например, марку Amazon Basics придется отделить от Amazon Marketplace, а рекламную сеть Google — от поисковой системы. Кроме того, Уоррен предлагает отменить многие мешающие конкуренции слияния технологических компаний, в том числе приобретения WhatsApp и Instagram компанией Facebook, Waze, Nest и DoubleClick — компанией Google, а Whole Foods и Zappos — компанией Amazon. Элизабет Уоррен считает, что такие реформы не повлияют глобально на интернет: у малого бизнеса появится шанс соперничать с Google, Facebook или Amazon, которые все также будут предоставлять услуги пользователям.