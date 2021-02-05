Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух женщин 74 лет и 91 года с диагнозом COVID-19, у которых течение болезни было осложнено заболеваниями сердца и сахарным диабетом.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 48 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 54 пациента.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух женщин 74 лет и 91 года с диагнозом COVID-19, у которых течение болезни было осложнено заболеваниями сердца и сахарным диабетом.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 18 костромичам. По четыре новых случая заражения диагностировано в Волгореченске и Павинском районе, по три – в Шарье и Нерехте. По два инфицированных выявлено в Сусанино, Мантурово, Красносельском и Вохомском районах. По одному - в Островском, Солигаличе, Буе, Антропово, Костромском, Октябрьском, Пыщугским и Нейском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17273 жителя. Врачам удалось поставить на ноги 14581 пациента В стационарах лежит 510 человек, из них 296 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2092 заболевших.