Согласно исследованию изъятое является сильнодействующим веществом – прегабалином, общей массой около 110 килограммов, что составляет около 360 тысяч разовых доз...

«Сотрудники ОНК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в сбыте сильнодействующего вещества – прегабалина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате отработки оперативной информации сотрудниками полиции в проезде Донелайтиса был задержан 28-летний житель Московской области. При личном досмотре у мужчины были обнаружены 60 свертков с 300 капсулами. В результате проведенного исследования было выявлено, что капсулы содержат в своем составе сильнодействующее вещество – прегабалин, массой более 196 граммов.В ходе проведенных обысков в квартире задержанного сотрудники полиции обнаружили полимерные пакеты с заготовками для капсул, ноутбук, капсулятор, электронные весы.Полицейские также изъяли свыше сотни полимерных пакетов и свертков, контейнер, бочки, внутри которых находились капсулы с неизвестным веществом.Согласно исследованию изъятое является сильнодействующим веществом – прегабалином, общей массой около 110 килограммов, что составляет около 360 тысяч разовых доз.Установлено, что задержанный получал вещество от кураторов для дальнейшей расфасовки и перепродажи мелкооптовым и крупнооптовым заказчикам, а также для сбыта посредством тайников-закладок на территории столицы.По данному факту следователем СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56