Оказание государственных услуг для граждан сегодня максимально упрощено и комфортно. Достаточно лишь быть зарегистрированным на портале госуслуг...

Сотрудники полиции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве напоминают гражданам о том, что государственные услуги в электронном виде – это наиболее удобный способ получения многих необходимых справок и документов. Использование портала экономит ваше время и дает возможность оплатить государственную пошлину с существенной скидкой.В зависимости от категории услуг, они оказываются различными службами Министерства внутренних дел России, в числе которых отделы по вопросам миграции, информационные центры в составе МВД России, подразделения лицензионно-разрешительной службы.Оказание государственных услуг для граждан сегодня максимально упрощено и комфортно. Достаточно лишь быть зарегистрированным на портале www.gosuslugi.ruДля регистрации необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Для получения полной учетной записи на сайте портал госуслуг рекомендует пройти биометрическую идентификацию в любом ближайшем офисе Сбербанка.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93