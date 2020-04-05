На воскресном заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусом в регионе.

На воскресном заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусом в регионе. По словам главы Республики, заболели члены семьи крымчанина, который заразился инфекцией в Москве. Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в Крыму выросло до 20 человек, пишет ТАСС. 16 случаев — завозные, четыре - местные, позднее пояснил Аксенов в соцсети "Вконтаете". Заболевшие помещены в инфекционные отделения больниц, несколько изолированы по месту жительства.Как рассказала глава регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, за сутки проверены на вирус 375 крымчан. Под медицинским наблюдением - 3 039 человек, самоизолированы из них - 2 974 человека, в стационарах — 66, в обсерваторах — 22 человека.