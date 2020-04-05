Москву и область на предстоящей неделе ждет сильное колебание температуры воздуха - ночью около нулевой отметки, а днем — около плюс 15 градусов.

Москву и область на предстоящей неделе ждет сильное колебание температуры воздуха - ночью около нулевой отметки, а днем — около плюс 15 градусов. Об этом в воскресенье рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Тепло в столичный регион принесет антициклон. Температура будет расти начиная с понедельника (5-7 градусов тепла) и превысит климатическую норму в четверг примерно на 5 градусов (13-18 градусов).В воскресенье метеорологи объявили в Москве и области желтый уровень погодной опасности. До 21 часа ожидается сильный ветер.