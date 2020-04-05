Рыбаки, выехавшие на лед Иркутского водохранилища, заблудились в темноте, и их автомобиль провалился в воду примерно в 400 метрах от берега. К счастью для мужчин, им удалось покинуть машину, ушедшую на дно.

Ранним утром в воскресенье, 5 апреля, автомобиль Nissan X-Trail, в салоне которого находились два человека, провалился под лед на Иркутском водохранилище, об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.По данным ведомства, рыбаки решили переместиться из одного залива в другой, однако заблудились в темноте и отдалились от берега примерно на 400 метров, где под машиной проломился лед."Мужчины вовремя покинули тонущий автомобиль, и, надо заметить, вообще родились в рубашке. Буквально в 200 метрах от места провала начинается открытая вода. В самих заливах лед напитан водой, имеет игольчатую структуру, а потому достаточно хрупкий", — рассказали в МЧС.Примечательно, что водитель и его спутник выехали на лед вопреки действующему запрету. Кроме того, они проигнорировали дополнительные знаки, извещающие о том, что выезд с берега запрещен. И миновали завалы, созданные для затруднения съезда на лед.