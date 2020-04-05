Белорусская железная дорога временно останавливает движение поездов из Минска в Москву и Санкт-Петербург. Это были последние поезда, которые курсировали между Россией и Белоруссией. Поезда сообщением Минск — Москва и Брест/Минск — Санкт-Петербург перестанут ходить уже с воскресенья, 5 апреля.

Белорусская железная дорога временно останавливает движение поездов из Минска в Москву и Санкт-Петербург. Это были последние поезда, которые курсировали между Россией и Белоруссией.Поезда сообщением Минск — Москва и Брест/Минск — Санкт-Петербург перестанут ходить уже с воскресенья, 5 апреля. Неиспользованные проездные документы можно будет вернуть в билетных кассах без дополнительных сборов.Руководство Белорусской железной дороги попросило пассажиров отнестись к сложившейся ситуации с пониманием. О возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения между РФ и Белоруссией обещают объявить дополнительно, пишет "Интерфакс".Остальные международные поезда из Белоруссии в Москву и Санкт-Петербург были отменены с 23 марта в связи с распространением коронавируса.