Нападающий английского футбольного клуба Челси и сборной Франции Оливье Жиру может продолжить карьеру в другой лондонской команде. В услугах 33-летнего француза заинтересован Тоттенхэм.

Нападающий английского футбольного клуба "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру может продолжить карьеру в другой лондонской команде. В услугах 33-летнего француза заинтересован "Тоттенхэм"."Шпоры" готовы уже этим летом предложить нападающему двухлетнее соглашение. Как сообщает Teamtalk, "Тоттенхэм" еще в январе пытался заполучить форварда, но тогда "Челси" заблокировал переход футболиста.Жиру – воспитанник "Гренобля", летом 2010 года стал игроком "Монпелье", откуда в 2012 году за 12 миллионов евро перешел в лондонский "Арсенал", а летом 2018 года стал игроком "Челси".В активе Оливье 329 матчей, 126 голов и 54 голевые передачи за английские команды во всех турнирах. Также на его счету 97 игр и 39 мячей за сборную Франции, в составе которой он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.