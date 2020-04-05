В Москве по состоянию на 5 апреля подтверждена коронавирусная инфекция у 3893 человек. Таким образом, прирост заболеваемости за сутки в Москве составил 536 человек.

В Москве по состоянию на 5 апреля подтверждена коронавирусная инфекция у 3893 человек. Такие данные опубликованы на сайте столичного управления Роспотребнадзора.По данным на 4 апреля в столице было 3357 случаев заболевания новым коронавирусом. Таким образом, прирост заболеваемости за сутки в Москве составил 536 человек.Сообщается, что все зарегистрированные в столице случаи коронавируса COVID-19 обрабатываются по отработанному алгоритму с активным выявлением близких (семейных) и дальних контактов, в том числе по месту работы. Информация о контактных лицах, проживающих на территории других регионов, направляется в соответствующие территориальные органы Роспотребнадзора.Столичным управлением Роспотребнадзора выдано 21065 постановлений об изоляции лиц, прибывших из неблагополучных стран, лиц, находившихся с ними в контакте, а также лиц, находившихся в контакте с заболевшими. Контроль за соблюдением ими режима изоляции и карантина осуществляется с привлечением органов внутренних дел. В случае нарушения режима изоляции и карантина возможно привлечение нарушителей к административной ответственности.Тем временем оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом опровергает сообщения в соцсетях о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников столичной мэрии. "Среди всех зафиксированных случаев заражения нет сотрудников мэрии с указанными именами и первыми буквами фамилий", — сообщили в штабе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столица – в самой высокой группе риска по заражению COVID-19. На случай обострения обстановки Москва зарезервировала максимальное число мест в стационарах для пациентов с коронавирусом, отметил он. Всего для заболевших смогут использовать около 20 тысяч мест в частных и государственных клиниках. Речь идет о больницах федерального и регионального подчинения.