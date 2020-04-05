Президента Украины Владимира Зеленского запугали извне и заставили активно продвигать принятие парламентом закона на продажу сельскохозяйственных земель.

Президента Украины Владимира Зеленского "запугали извне" и заставили активно продвигать принятие парламентом закона на продажу сельскохозяйственных земель. Как заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne, нерациональное поведение Зеленского показывает его состояние паники."Его там ужасно напугали, что, если ты немедленно не проголосуешь, то вообще скоро будет конец всему. Можно было как-то попытаться за это проголосовать во время нормальной работы сессии, а не устраивать внеочередную", — считает Погребинский.Верховная рада Украины одобрила закон об отмене с 1 июля 2021 года моратория на продажу сельхозугодий, пишет РИА Новости. За принятие закона высказались почти в полном составе фракции "Слуга народа" и "Европейская солидарность" во главе с бывшим президентом Петром Порошенко.Михаил Погребинский назвал союз Зеленского с Порошенко возмутительным, ведь недавно было закрыто дело против Порошенко о растрате средств.Политолог отметил, что раньше Зеленский считался "неопытным, но приличным человеком", но скоро лишится поддержки большинства сторонников.