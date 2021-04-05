К сотруднику компании обратился один из бывших сотрудников и предложил за денежное вознаграждение скачать, а затем передать ему базу данных клиентов...

Следствием УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение гражданину за незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну, путем подкупа действующего сотрудника компании.Ранее в полицию поступило заявление от представителя организации, которая занимается предоставлением услуг такси для граждан. Он сообщил, что к сотруднику их компании обратился один из бывших сотрудников и предложил за денежное вознаграждение скачать, а затем передать ему базу данных клиентов, водителей, и иные сведения, составляющие коммерческую тайну. За предоставление данной информации злоумышленник обещал заплатить более 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на проспекте Мира. Им оказался 28-летний мужчина.Следствием УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кунцевский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93