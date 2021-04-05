УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Шитовой Заремы Николаевны, 04.12.1937 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Шитовой Заремы Николаевны, 04.12.1937 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 01.09.2020 года.Приметы: на вид 85 лет, рост 170 см, глаза серые, волосы седые короткие.Шитова З.Н. может находиться в частных домах для престарелых лиц.УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93