В I квартале в мире годовое падение поставок смартфонов стало самым большим за всю историю отрасли.

В I квартале в мире было отгружено 275,8 миллиона смартфонов, что на 11,7% меньше, чем годом ранее, и является самым большим годовым снижением за всю историю согласно данным исследовательской фирмы International Data Corporation (IDC).По данным исследовательской фирмы Canalys, поставки в Китае упали на 18% в годовом исчислении, но расстановка сил в отрасли кардинально не поменялась. Аналитики из Counterpoint Research считают, что в текущее время циклы замены устройств станут дольше, так как пользователи будут реже менять свои смартфоны в условиях экономической неопределенности.Поставки смартфонов по всему миру в первые три месяца этого года столкнулись с крупнейшим за всю историю отрасли ежегодным спадом, так как сбои и неопределенности, вызванные пандемией коронавируса, поразили спрос на гаджеты.По данным исследовательской компании International Data Corporation (IDC), производители смартфонов отгрузили 275,8 миллиона устройств в период с января по март, что на 11,7% меньше, чем годом ранее, и является самым большим годовым снижением за всю историю.В Китае наблюдалось снижение на 20,3% в годовом исчислении, и это оказало огромное влияние на общий рынок, поскольку на эту страну приходится почти четверть мировых поставок, по данным IDC. Большая часть Китая была закрыта в феврале на длительный период в рамках усилий страны по сдерживанию вспышки.Глобальная зависимость от китайских компонентов для смартфонов и сборочных линий также вызвала большие проблемы в течение минувшего квартала, а поставки в США и Западную Европу упали на 16,1% и 18,3% соответственно, сказали в IDC.В IDC констатируют, что в начале квартала проблема со стороны предложения была актуальна, но затем глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, повлиял уже на спрос. Дальнейшее падение продаж на рынке остановил только статус смартфона как незаменимого в жизни человека гаджета, считают исследователи.Исследовательская фирма Canalys сообщила, что поставки в Китае упали на 18% в годовом исчислении и составили около 73 миллионов устройств, но основные производители смартфонов сработали относительно устойчиво.У лидера рынка, компании Huawei, поставки ежегодно увеличиваются на 1% за квартал, но у таких компаний, как Oppo, Vivo, Xiaomi и Apple, поставки снизились на одном из крупнейших в мире рынков смартфонов, говорится в сообщении компании.По мнению вице-президента по мобильным устройствам компании Canalys Николь Пэн, отгрузки девайсов отчетном периоде могли быть еще хуже, если бы не развитая система электронной коммерции и быстрое возобновление работы после двух недель общенациональных ограничений в Китае.Тем не менее Canalys сохраняет осторожность в отношении прогнозирования скорости восстановления рынка смартфонов Китая в этом году. Николь Пен говорит, что рост безработицы в производственном, розничном, туристическом и туристическом секторах, а также резкое снижение доходов и прибыли компаний влияют на настроения внутренних потребителей в сторону сокращения расходов. Это потенциально может подтолкнуть цены вниз. В лучшем случае компания прогнозирует поставки в районе 326 миллионов в 2020 году в Китае, включая 137 миллионов 5G-смартфонов.По результатам анализа, проведенного компанией Counterpoint Research, мировые поставки смартфонов упали примерно на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года за первые три месяца 2020 года. Исследователи Counterpoint Research обнаружили, что впервые с начала 2014 года компании поставили менее 300 миллионов устройств за квартал.Эксперты считают, что по мере того, как страны отменяют карантин, потребители, скорее всего, продолжат заказывать новые смартфоны через интернет, при этом выбор может склониться в сторону более дешевых моделей. Это также может привести к общему снижению цен на смартфоны.Напомним, что некоторые топовые смартфоны от Apple и Samsung стоят $1 тысячу и более. По данным IDC и Counterpoint Research, компания Samsung остается лидером рынка по итогам трех месяцев, за ней следуют Huawei и Apple.