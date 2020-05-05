Новости московского метрополитена: с 5 мая медицинские маски будут продаваться не только в кассах метро, но и в специальных вендинговых аппаратах. Они появятся сразу на 15 станциях московской подземки.

Новости московского метрополитена: с 5 мая медицинские маски будут продаваться не только в кассах метро, но и в специальных вендинговых аппаратах. Они появятся сразу на 15 станциях московской подземки. Это станции "Борисово", "Домодедовская", "Коньково", "Крестьянская Застава", "Маяковская", "Марксистская", "Первомайская", "Пятницкое шоссе", "Строгино", "Свиблово", "Сухаревская", "Тургеневская", "Римская", "Трубная" и "Ясенево".Количество точек продаж будет постепенно увеличиваться, заверили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Карта с расположением аппаратов по продаже масок будет размещена на сайте транспортного департамента и в мобильном приложении МосМетро.Продажа масок и перчаток в билетных кассах — это крайний вариант, добавляют транспортные чиновники. Но такая продажа также постепенно налаживается, но только на тех станциях, где количество окон в кассах достаточное и нет других вариантов. Еще одно важное условие — соблюдение безопасной дистанции при покупке.Санитарные врачи настоятельно рекомендуют использовать маски на транспорте. Это снижает темпы распространения коронавируса COVID-19. Пока же в транспортном департаменте Москвы рекомендуют брать с собой в метро маску заранее, как уже сегодня делают многие. С 12 мая обязательный масочный режим в общественных местах вводится в Подмосковье.