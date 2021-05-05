Злоумышленники, угрожая ножом, забрали у гражданина мобильный телефон и потребовали пароль от банковского приложения...

Оперативники Отдела уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали четверых молодых людей, подозреваемых в совершении разбойного нападения и вымогательстве.В ОМВД России по району Бирюлево Восточное с заявлением о разбойном нападении обратился 21-летний приезжий. Он рассказал, что в подъезде одного из домов на Бирюлевской улице встретил неизвестных. Они подошли к нему и нанесли множественные удары руками в область головы и тела. Один из нападавших несколько раз ударил его бейсбольной битой. Далее злоумышленники, угрожая ножом, забрали мобильный телефон и под угрозой применения насилия потребовали пароль от банковского приложения. С его карты они перевели на подконтрольный счет денежные средства и, открыто похитив наушники, скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались жители столицы в возрасте от 16 до 19 лет. Часть похищенного обнаружена и изъята.По данному факту следственными органами принято процессуальное решение.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22