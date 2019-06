Английский центральный нападающий Даниэль Старридж и испанский левый защитник Альберто Морено покинули Ливерпуль. Оба футболиста получили статус свободного агента в связи с истечением контрактов.

Английский центральный нападающий Даниэль Старридж и испанский левый защитник Альберто Морено покинули "Ливерпуль". Оба футболиста получили статус свободного агента в связи с истечением контрактов.Старридж перешел в стан "красных" зимой 2013 года из "Челси" за 15 миллионов евро. Также он выступал за "Манчестер Сити", "Болтон" и "Вест Бромвич". Всего Даниэль провел в английской премьер-лиге 218 игр, в которых забил 77 мячей и отдал 30 результативных передач. Также на его счету 26 игр и восемь голов за сборную Англии.Морено же стал игроком "Ливерпуля" летом 2014 года, перейдя из "Севильи" за 18 миллионов евро. На его счету 90 игр, три гола и пять передач в АПЛ, а также четыре матча за сборную Испании.#LFC thank @DanielSturridge and @lfc18alberto for their outstanding contributions to the club