05.06.2020

2020-06-05 09:20:04

Паводок отрезал от цивилизации деревню Рождествено Александровского района

Большая вода пришла в Александровский район. Это уже не первый случай, когда жители деревни Рождествено становятся заложниками стихии. Паводок и проливные дожди подтапливают единственный мост, связывающий жителей с цивилизацией.

Ехать или плыть? С каждым годом этот вопрос становится все более актуальным. Любой сильный дождь превращает речку малый Киржач в большую проблему. Которую буквально ни проехать, ни пройти.

В деревне Рождествено Александровского района постоянно проживают несколько десятков человек. Этот мост построен на средства жителей много лет назад . Но его постоянно затапливает. Уже несколько лет люди обращаются в местную администрацию с просьбой построить мост, который будет выше уровня воды.

Наталия Нестерова, местная жительница: «Каждый год жители пытаются его ремонтировать, но на то время, что река в разливе, через него перебраться невозможно. Ни скорая, ни пожарные сюда не проедут. В данный момент из-за погодных условий, это произошло и летом. Есть дорога через Вяльковку, но эта дорога не сделана. Она не отсыпана, через нее, действительно, можно проехать, но только вместе с трактором. этой ситуации жители готовятся: они запасаются продуктами, уезжают в город. Но которые остаются готовятся к тому, что 2 или 4 недели они могут просидеть тут безвылазно».

В администрация Андреевского сельского поселения утверждают, что деревня не отрезана от внешнего мира, проехать можно через соседние поселки. Но это плюсом несколько километров, возить детей в школу и ездить на работу очень неудобно, говорят рождественцы.

Олег Федулов, глава администрации Андреевского сельского поселения: «У нас есть основной подъезд через Вяльковское, а это люди сделали давно уже. Эта проблема присутствует, но она постепенно решается. Сделали уже две улицы в деревне Рождествено, а в этом году ставится на кадастр земельный участок от Вяльковковки до Рождествено, а далее, надеемся, Федяево».

Впрочем, в этом году часть моста, которую промыло больше всего, пообещали в ближайшее время отремонтировать.

Юлия Болдина, Дмитрий Лизунов

«Вести Владимир»