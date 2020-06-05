Разгерметизацию резервуара и масштабный разлив топлива в Норильске могло спровоцировать глобальное потепление. Об этом глава Норникеля Владимир Потанин рассказал в интервью телеканалу Россия 24.

Разгерметизацию резервуара и масштабный разлив топлива в Норильске могло спровоцировать глобальное потепление. Об этом глава "Норникеля" Владимир Потанин рассказал в интервью телеканалу "Россия 24"."Похоже, что вечная мерзлота отступает, и до нас дошло глобальное потепление. Потому что предварительные выводы, которые сделаны, это внезапное проседание опор, которые находятся в вечной мерзлоте. Внезапное проседание опор стало, предположительно, причиной разгерметизации резервуара и разлива такого большого объема топлива", — сообщил Владимир Потанин.По его словам, сейчас компания в целях безопасности проводит ревизию всех хранилищ, построенных по аналогичной технологии — на сваях."Мы на всякий случай сейчас откачиваем топливо до полного выяснения причин аварии и проверки надежности состояния этих свай. И одновременно работаем над тем, чтобы энергоснабжение, теплоснабжение предприятий города не пострадало", — рассказал глава "Норникеля".При этом он особо отметил, что для обеспечения следующего отопительного сезона будут приняты исчерпывающие меры.Разгерметизация одного из резервуаров и разлив горюче-смазочных материалов на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошли 29 мая. В результате инцидента около 21 тысячи кубометров топлива разлилось по территории в 180 тысяч квадратных метров, загрязненными оказались и реки. Это нанесло значительный ущерб окружающей среде. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.