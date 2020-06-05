Леверкузенский Байер-04 отверг предложение мадридского Реала в размере 80 миллионов евро, которые были предложены за полузащитника Кая Хавертца. Аспириновые считают предложенную сумму недостаточной за игрока сборной Германии.

Леверкузенский футбольный клуб "Байер-04" отверг предложение мадридского "Реала" в размере 80 миллионов евро, которые были предложены за полузащитника Кая Хавертца. Игрок "аспириновых" и сборной Германии вызывает большой спрос со стороны европейских грандов."Реал" хотел приобрести Хавертца текущим летом и оставить его в Леверкузене на следующий сезон, сообщает Bild. Однако представителей "Байера" не устроил ни такой вариант, ни предложенная сумма. В немецком клубе дали понять — меньше, чем за 100 миллионов они продавать Кая не будут.Помимо "Реала" на футболиста средней линии также претендует мюнхенская "Бавария", и два английских клуба: "Челси" и "Манчестер Юнайтед".20-летний Хавертц выступает за взрослую команду "аспириновых" с 2016 года. В текущем сезоне юный немец провел в черно-красной футболке "Байера" 38 матчей, став автором 15 голов и пяти результативных передач.В сборную Германии вызывается с 2018 года.