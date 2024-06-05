Приставы смогли добиться от недобросовестного 43-летнего отца выплат алиментов. Девочка получила 70 000 рублей только после того, как на машину мужчины наложили арест. Об этом сообщили в

Приставы смогли добиться от недобросовестного 43-летнего отца выплат алиментов. Девочка получила 70 000 рублей только после того, как на машину мужчины наложили арест. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП области. Под арест попало авто «Jaguar X-Type». Также в отношении должника был составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей