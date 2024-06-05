Приставы смогли добиться от недобросовестного 43-летнего отца выплат алиментов. Девочка получила 70 000 рублей только после того, как на машину мужчины наложили арест. Об этом сообщили в
<a href="https://33live.ru/novosti/05-06-2024-v-goroxoveckom-rajone-otec-vyplatil-alimenty-14-letnej-docheri-posle-aresta-avtomobilya.html" target="_blank">В Гороховецком районе отец выплатил алименты 14-летней дочери после ареста автомобиля</a> - Приставы смогли добиться от недобросовестного 43-летнего отца выплат алиментов. Девочка получила 70 000 рублей только после того, как на машину мужчины наложили арест. Об этом сообщили в
[url=https://33live.ru/novosti/05-06-2024-v-goroxoveckom-rajone-otec-vyplatil-alimenty-14-letnej-docheri-posle-aresta-avtomobilya.html]В Гороховецком районе отец выплатил алименты 14-летней дочери после ареста автомобиля[/url] - Приставы смогли добиться от недобросовестного 43-летнего отца выплат алиментов. Девочка получила 70 000 рублей только после того, как на машину мужчины наложили арест. Об этом сообщили в