В архивах одного из британских телеканалов обнаружили кадры с, предположительно, художником Бэнкси. Видео было записано в 2013 году на выставке в Лондоне. На ролике запечатлен мужчина, частично закрывающий лицо тканью и бейсболкой, а на других кадрах с помощью трафарета он рисует граффити на стене.

В архивах одного из британских телеканалов обнаружили кадры с, предположительно, художником Бэнкси.Видео было записано в 2013 году на выставке в Лондоне, которая и принесла ему известность.На ролике запечатлен мужчина, частично закрывающий лицо тканью и бейсболкой, а на других кадрах с помощью трафарета он рисует граффити на стене.Об этом написал в "Твиттере" корреспондент телеканала ITV London Роберт Мерфи, который искал информацию о загадочном художнике и наткнулся на эту архивную запись.A rare, lost interview with #Banksy from 2003. Filmed creating an official Banksy exhibit, interviewed by @itvlondon Forgotten — now found again. @itvwestcountry https://t.co/vacDDfI63w— Rob Murphy (@RobMurphyitv) 4 июля 2019 г.Личность уличного художника Бэнкси всегда до сих пор остается загадкой и порождает массу споров, а цены за его работы доходят до двух миллионов долларов, напоминает "Россия 24".