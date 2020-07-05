Финский гонщик команды Формулы-1 Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Австрии – первого этапа сезона. Лучший свой круг он проехал за 1 минуту 2,939 секунды, установив при этом рекорд трассы.

Финский гонщик команды "Формулы-1" Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Австрии – первого этапа сезона. Лучший свой круг он проехал за 1 минуту 2,939 секунды, установив при этом рекорд трассы.На втором месте расположился его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Британский пилот отстал от Боттаса на 0,012 секунды. Тройку лучших замкнул нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферсттапен (+0,538).Россиянин Даниил Квят, выступающий за Alpha Tauri, занял 13-е место. Его партнер по команде француз Пьер Гасли оказался 12-м.Основная гонка Гран-при Австрии состоится 5 июля. Ее начало запланировано на 16:10 по московскому времени.