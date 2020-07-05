Россия - единственная страна в мире, имеющая историческое право выдвигать требования к Украине. Об этом заявил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Россия — единственная страна в мире, имеющая историческое право выдвигать требования к Украине. Об этом заявил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.Накануне издание Der Spiegel сообщило со ссылкой на рабочий документ российской делегации на встрече советников "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе, что Москва настаивает на правовом определении статуса Донбасса. По информации издания, Украину призвали к 6 июля представить проект изменений в Конституцию. Эти поправки должны обеспечить в будущем особый статус Донбасса.Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак подтвердил, что Москва ожидает от Киева проект поправок к Конституции, но не к 6 июля, как утверждает немецкое издание, а "в ближайшее время". Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во время рабочей поездки по Одесской области заявил, что от Украины "никто не может ничего требовать на международной арене".Сенатор Цеков с украинским президентом не согласен. Россия, по его словам, является единственной страной в мире, имеющей историческое право что-то требовать от Украины, так как "Украина как государство состоялась благодаря России". Зеленский же, по словам Цекова, лукавит, так как беспрекословно выполняет все требования США и стран Евросоюза."Он плохо понимает реалии. Если Украина хочет стать демократическим и цивилизованным государством, то ей нужно прежде всего прислушиваться к России", — заявил Цеков РИА Новости.Если обратиться к истории, то в момент объединения Украины и России в 1654 году к украинским землям относилась небольшая территория, напоминает сенатор. Впоследствии же именно Россия "защищала, развивала и расширяла Украину". В частности, подчеркивает Цеков, после воссоединения с Россией и благодаря ему Украина получила весь юго-восток и западную часть своей нынешней территории.