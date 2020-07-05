Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов пообщался во время похорон своего отца с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Боец смешанных единоборств поблагодарил главу Чечни за помощь, заявив, что для спасения Абдулманапа Нурмагомедова было сделано все возможное.

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов пообщался во время похорон своего отца с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Боец смешанных единоборств поблагодарил главу Чечни за помощь, заявив, что для спасения Абдулманапа Нурмагомедова было сделано все возможное."Мы вас благодарим, спасибо вам большое. Что было в наших силах, мы сделали. Это важно помнить, знать. Пусть это объединит наши народы", – отметил Нурмагомедов в видео, которое было опубликовано на странице kadyrov_news95 в Instagram.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОГ (@kadyrov_news95) 4 Июл 2020 в 2:16 PDTНапомним, что Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве. Ранее у него диагностировали коронанвирус COVID-19. Ему было 57 лет.