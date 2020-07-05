Неудачным оказался запуск ракеты Electron частной американской компании Rocket Lab с космодрома в Новой Зеландии. Потеряны семь микроспутников.

Неудачным оказался запуск ракеты Electron частной американской компании Rocket Lab с космодрома в Новой Зеландии. Потеряны семь микроспутников.Проблема произошла в конце полета во время работы двигателя второй ступени. Веб-трансляция старта была завершена через 11 минут после его начала. А видео, транслируемое с ракеты, оборвалось через 5 минут 45 секунд после старта; об этом говорится в статье на портале Space News.В компании принесли извинения клиентам, спутники которых были на ракете и обещали позже предоставить более подробную информацию об аварии.Среди спутников, которые несла ракета, был 67-килограммовый аппарат, созданный Canon Electronics и предназначенный для тестирования технологии получения изображений Земли с помощью широкоугольных камер; пять аппаратов SuperDove дистанционного зондирования земли, а также спутник Faraday-1, разработанный британскими стартапами.Предыдущий запуск ракеты, на которой были установлены три американских разведывательных спутника и малые спутники для американских и австралийских университетов, состоялся 13 июня.С 2017 года осуществлено 13 пусков ракеты Electron, два из которых были аварийными.