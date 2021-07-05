Несмотря на столь почтенный возраст, Виктор Семенович бодро приветствовал гостей и, предаваясь воспоминаниям, говорил о своей жизни, работе, друзьях и товарищах...

Сотрудники полиции Восточного округа поздравили ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел с 90-летием.Ветерану Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Чижову Виктору Семеновичу исполнилось 90 лет. Поздравить юбиляра приехали председатель Совета ветеранов УВД по ВАО Сорокин Александр Федорович, начальник ОССМИ УВД по ВАО подполковник внутренней службы Ольга Егорова, начальник ОМПО УВД по ВАО капитан внутренней службы Евгений Кононов и психолог ГРЛС ОМВД России по району Измайлово капитан внутренней службы Елена Эленберг.Сотрудники полиции выразили искренние слова благодарности за безупречную службу и поздравили Виктора Семеновича с юбилеем. Они пожелали ему крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого доброго. Несмотря на столь почтенный возраст, ветеран бодро приветствовал гостей и, предаваясь воспоминаниям, говорил о своей жизни, работе, друзьях и товарищах.В конце встречи полицейские поблагодарили ветерана за теплую встречу и гостеприимство, а Виктор Семенович в свою очередь ответил взаимностью и пригласил всех снова.Виктор Семенович Чижов родился в 1931 году в селе Пушкино, Хворостянского района, Липецкой области. Проходил службу в органах внутренних дел и в 1986 году вышел в отставку с должности милиционера-водителя 51 роты отдельного батальона ППС милиции УВД Первомайского райисполкома г. Москвы в звании старшего сержанта милиции. Виктор Семенович почетный ветеран УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, награжден многими наградами, среди которых ведомственный знак МВД СССР «Отличник милиции» и медаль «Ветеран труда».Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73