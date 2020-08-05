Установлено, что заявитель продал принадлежащий ему автомобиль, но позднее обратился в полицию с заявлением о краже транспортного средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское г.Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве и заведомо ложном доносе.В территориальный отдел полиции обратился 33-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестные похитили его автомобиль «Тайота Камри» стоимость около 2 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что заявитель продал принадлежащий ему автомобиль, но решив приумножить свой капитал за счет страховой выплаты, обратился в полицию с заявлением о краже транспортного средства.Следствием ОМВД России по району Богородское возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренного статьями 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73