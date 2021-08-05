Злоумышленник у одного из домов на Алтайской улице вырвал из рук 83-летней пенсионерки сумку и скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Гольяново задержали приезжего мужчину по подозрению в совершении грабежа.Установлено, что злоумышленник у одного из домов на Алтайской улице вырвал из рук 83-летней пенсионерки сумку и скрылся. Ущерб составил около 5 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Уральской улице. Им оказался ранее судимый 28-летний приезжий.Отделом дознания ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73