Жил-был один мим. Работа на улице давала мало доходов, и он решил пойти в зоопарк и попробовать удачи там. Началось все хорошо, народ собирался, но тут вдруг вмешался распорядитель зоопарка, схватил мима за шиворот и потащил в офис.
- Да ты не пугайся, - говорит он миму, - у нас несчастье, сдохла наша горилла и это сразу же отразилось на посещаемости. Мы тебе хорошо заплатим, если ты сможешь поизображать гориллу хотя бы недельку-другую, пока мы не найдем новую.
Мим согласился и на второй день, в шкуре гориллы, залез в клетку.
Лучшей работы у него никогда не было. Спи сколько хочешь, ешь все, что хочешь и насмехайся над людьми сколько влезет. Но через неделю он заметил, что толпа перед его клеткой поредела. Всех стал больше привлекать огромный, свиреп
еще анекдот!