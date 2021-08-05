Злоумышленники подогнали свой автомобиль к грузовой машине и перегрузили в него рыбу и морепродукты, после чего скрылись в неизвестном направлении...

«Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции «Марьинский» ОМВД России по району Марьино задержали 40-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже и попытке кражи морепродуктов», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что злоумышленник сделал заказ в одной из организаций, занимающейся продажей рыбы и морепродуктов. Водитель груза, прибыв на адрес, позвонил заказчику и вышел из машины, следуя его указаниям пройти в офис. В это время сообщник злоумышленника подогнал свой автомобиль, и они перегрузили к себе сёмгу и креветки, после чего скрылись в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.По данному факту следствием ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Люблинской улице во время попытки совершения очередной кражи. Аналогичным способом злоумышленник попытался похитить рыбную продукцию на сумму 275 тысяч рублей, однако был задержан сотрудниками полиции. Похищенный ранее товар злоумышленник успел сбыть.Следствием ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18