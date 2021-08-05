При личном досмотре полицейские изъяли у злоумышленника 2 свертка с веществом растительного происхождения...

Сотрудники полиции ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотического средства – каннабиса (марихуаны).В результате проверочных мероприятий в Большом Харитоньевском переулке сотрудниками полиции остановлен 28-летний житель столицы, поведение которого показалось им подозрительным. При личном досмотре полицейские изъяли у него 2 свертка с веществом растительного происхождения.Согласно справке об исследовании изъятый материал, общей массой 118 граммов, содержит в своем составе наркотическое средство – каннабис (марихуану). Со слов злоумышленника, наркотическое средство он хранил для личного употребления.Следствием ОМВД России по Басманному району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60