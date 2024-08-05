Онлайн-кинотеатр Wink.ru представил трейлер и дату премьеры сериала «Любопытная Варвара» (6+). Первые серии истории о больших приключениях маленького детектива будут доступны зрителям 1

Онлайн-кинотеатр Wink.ru представил трейлер и дату премьеры сериала «Любопытная Варвара» (6+). Первые серии истории о больших приключениях маленького детектива будут доступны зрителям 1 сентября. Восьмисерийный проект пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Чистые», «Балет», «Фишер» и другие). Производством занималась кинокомпания «Карго» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В