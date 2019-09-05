Жительница австралийского города Перт пытается засудить соседа из-за запаха барбекю.

Вегетарианка утверждает, что запахи из соседского двора отравляют ей жизнь, и она не может выйти на улицу. В суд австралийка обратилась еще в прошлом году, но ее жалобу не удовлетворили. Тогда женщина пошла в Верховный суд, но там ей посоветовали "направить свои значительные запасы энергии на решение конфликта самым оптимальным образом", пишет Life.Впрочем, австралийка намерена продолжать борьбу. Помимо запаха от барбекю ей мешает еще сигаретный дым и громкие игры соседских детей, из-за которых она не может уснуть.Между тем, мясоеды организовали в Facebook встречу, участники которой собираются приехать к дому женщины и коллективно пожарить там шашлык в знак протеста против судебного преследования за любовь к мясу, сообщает The Independent.На встрече планируют появиться около 4 тысяч человек, более 9 тысяч выразили интерес к мероприятию.Сама же женщина говорит, что ее неправильно поняли: она уважает право людей есть мясо, и проблема связана не с едой, а с конфликтом между соседями.