Злоумышленники, являвшиеся сотрудниками банка, используя свое служебное положение, открыли новую карту от имени потерпевшей. После этого они подделали заявление о переводе денежных средств между ее счетами...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокол г. Москвы задержали подозреваемых в совершении мошенничества в крупном размере.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от 66-летней жительницы города Москвы. Женщина сообщила о том, что она обнаружила отсутствие денежных средств на своем лицевом банковском счете.В ходе оперативно-розыскных мероприятий на Суворовской площади сотрудниками уголовного розыска были задержаны подозреваемые: 31-летний и 32-летний жители Подмосковья.Установлено, что злоумышленники, являвшиеся сотрудниками банка, используя свое служебное положение, открыли новую карту от имени потерпевшей. После этого они подделали заявление о переводе денежных средств между ее счетами. Сумма материального ущерба составила свыше 500 тысяч рублей.Следствием СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29