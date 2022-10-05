Полицейские поздравили педагогов одной из московских школ с профессиональным праздником.

День учителя. Этот праздник объединяет всех. Каждый из нас помнит школьные годы, любимых наставников, которые все силы и умения отдают благородному занятию – учить детей, открывать все новые и новые грани их характеров, воспитывать достойных граждан своей страны.Учителей одной из московских школ поздравили с праздником полицейские. Оркестр Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве под руководством Игоря Канурина дал концерт для детей и педагогов в актовом зале. Солисты Большого детского хора радио и телевидения ВГТРК исполнили известную детскую песню о школьной стране. Художественный руководитель хора Михаил Елисеев и главный дирижер оркестра Игорь Канурин раскрыли школьникам секреты эстрадного мастерства, продемонстрировали духовые музыкальные инструменты, познакомили с работой музыкантов.Беседуя с учителями и учениками, полицейские вспоминали свои школьные годы, уроки литературы, математики, географии и физкультуры.Дорогие учителя! Ваши знания, таланты и преданность делу играют ключевую роль в процессе становления молодежи. Поздравляем с праздником, желаем большого счастья, здоровья и взаимопонимания с учениками. Пусть каждый из них на всю жизнь запомнит Ваши уроки, станет компетентным специалистом, внесет свой вклад в процветание России.