На мобильный телефон пенсионерки поступил звонок от мужчины, представившегося сотрудником банка, который пояснил, что с её счетами осуществляются подозрительные операции...

«Оперативники ОУР УВД по СЗАО при содействии сотрудников департамента кибербезопасности ПАО «Сбербанк» задержали злоумышленников, которые пытались похитить более 3 миллионов рублей у пожилой гражданки путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что на мобильный телефон 73-летней пенсионерки поступил звонок от мужчины, представившегося сотрудником Центрального банка РФ, который пояснил, что с её счетами осуществляются подозрительные операции. Он предложил гражданке помочь в поимке мошенников и предупредил, что скоро с ней свяжется сотрудник правоохранительных органов.Далее поступил звонок от абонента, который под видом сотрудника правоохранительных органов убедил пожилую москвичку в необходимости снять сумму в размере 3,2 миллионов рублей с её банковского счета и передать деньги его помощнику. Женщине пояснили, что после поимки все денежные средства будут возвращены. В течение некоторого времени злоумышленники осуществляли звонки пенсионерке с различных номеров. Гражданка заподозрила, что её обманывают, и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали двоих подозреваемых 19 и 28 лет при передаче денежных средств, они исполняли роль курьеров. Во время задержания один из злоумышленников представил гражданке поддельные документы с реквизитами правоохранительных органов и Центрального банка РФ, содержащие информацию о мошеннических действиях.Позже полицейскими был установлен и задержан третий 28-летний подозреваемый. Он давал указания соучастникам через мессенджер.По данному факту следователем СО ОМВД России по району Щукино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Покушение на преступление» и частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а его соучастникам - в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56